Trabzon'da trafik kazası: 2 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Araklı'dan Bayburt istikametine seyir halinde olan 61 FE 972 plakalı araç, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı