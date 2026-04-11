Trabzon'da trafik kazası: 2 yaralı
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Araklı'dan Bayburt istikametine seyir halinde olan 61 FE 972 plakalı araç, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı