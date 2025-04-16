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Trabzon'da trafik kazası: 1 yaralı

Trabzon'da trafik kazası: 1 yaralı
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı uçuruma yuvarlandı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Simenli mahallesi Şıhkıranı mevkiinde H.S. yönetimindeki 61 PE 621 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan H.S.yi Trabzon'daki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırdı. H.S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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