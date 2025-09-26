Haberler

Trabzon'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Trabzon'un Moloz mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 55 yaşındaki Sedat Yılmaz hayatını kaybetti. Hızla gelen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz'a çarptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon'un Moloz mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Karadeniz Sahil Yolu Moloz mevkiinde seyir halindeki henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Sedat Yılmaz'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Giresun'un Görele ilçesinde balıkçılık yapan Yılmaz'ın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
