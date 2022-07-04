Trabzon'da otomobilin takla atması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Fener Mahallesi mevkisinde, Emre Kocaman yönetimindeki 61 TH 833 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla attı. Kazada, Buğra Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Kocaman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. AA / Aydın Gelleci - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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