Karadeniz Sahil Yolunda ters yönde giden kamyon korkuttu

Sabah saatlerinde Trabzon Araklı ve Sürmene ilçeleri arasındaki karayolunda yürekleri ağza getiren anlar yaşandı.

Araklı'dan Sürmene istikametine doğru Karadeniz Sahil Yolu' nda bir kamyonetin ters şeritten ilerlediği anlar vatandaşların tepkisine neden oldu. Trafik kurallarını hiçe sayarak karşı şeritte seyreden sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

Yaşanan olay, bölgede seyahat eden vatandaşlar tarafından endişeyle karşılanırken, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışların olası kazalara davetiye çıkardığı belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı