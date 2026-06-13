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Karadeniz Sahil Yolunda ters yönde giden kamyon korkuttu

Karadeniz Sahil Yolunda ters yönde giden kamyon korkuttu
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Trabzon Araklı ile Sürmene arasında bir kamyonet sürücüsü, Karadeniz Sahil Yolu'nda ters şeritten ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye attı. Vatandaşların tepkisine neden olan olayda, sürücünün bu davranışının olası kazalara davetiye çıkardığı belirtildi.

Sabah saatlerinde Trabzon Araklı ve Sürmene ilçeleri arasındaki karayolunda yürekleri ağza getiren anlar yaşandı.

Araklı'dan Sürmene istikametine doğru Karadeniz Sahil Yolu' nda bir kamyonetin ters şeritten ilerlediği anlar vatandaşların tepkisine neden oldu. Trafik kurallarını hiçe sayarak karşı şeritte seyreden sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

Yaşanan olay, bölgede seyahat eden vatandaşlar tarafından endişeyle karşılanırken, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışların olası kazalara davetiye çıkardığı belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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