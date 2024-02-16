Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Tartışma Sonucu Baba Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Güncelleme:

Trabzon'un Tonya ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

Trabzon'un Tonya ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Bayara mezrası Selenküstü mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Ahmet Kaan L. (26) ve babası Cafer L. (51) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kaan L., tabancayla babası Cafer L.'ye ateş etti. Cafer L. olay yerine hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Cafer L.'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından Ahmet Kaan L. babasını vurduğu silah ile polis merkezine giderek teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trabzon Olay Adli Tıp Cinayet Soruşturma Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title