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Trabzon'da sokak ortasında araç yangını

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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir araç sokak ortasında aniden alev alarak yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde sokak ortasında bir araç alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.30 sıralarında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir araç sokak ortasında aniden alev alarak yandı. Yanan araca anında müdahale eden itfaiye ekipleri, daha büyük bir felaketi önleyerek yangını söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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