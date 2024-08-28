Trabzon'da silahlı kavga: Bir kişi ayağından vuruldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Ortahisar ilçesindeki Fatih mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi olan Y.B. ve A.K.Ş. arasında sokak ortasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.B. elindeki tabanca ile A.K.Ş.'ye ateş etti. Bacağına isabet eden kurşun ile yere yığılan A.K.Ş.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İki şahıs arasındaki kavgada bir otomobilin camları da kırılırken, A.K.Ş.'yi yaralayan Y.B. ve oğlu ise çalıştığı inşaata kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı A.K.Ş. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Y.B. ve oğlu Y.E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON