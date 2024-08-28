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Trabzon'da silahlı kavga: Bir kişi ayağından vuruldu

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı. Olay, alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Ortahisar ilçesindeki Fatih mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi olan Y.B. ve A.K.Ş. arasında sokak ortasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.B. elindeki tabanca ile A.K.Ş.'ye ateş etti. Bacağına isabet eden kurşun ile yere yığılan A.K.Ş.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İki şahıs arasındaki kavgada bir otomobilin camları da kırılırken, A.K.Ş.'yi yaralayan Y.B. ve oğlu ise çalıştığı inşaata kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı A.K.Ş. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Y.B. ve oğlu Y.E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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