Haberler

Trabzon'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Trabzon'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bu akşam saatlerinde yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Araklı'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Araklı Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Çarpışma sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü M.E.C. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada motosikletin savrularak bir işyerinin içerisine girdiği öğrenilirken, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular