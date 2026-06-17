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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Trabzon'un Araklı ilçesinde bir inşaatta çalışan 25 yaşındaki Ferhat Uzun, elektrik akımına kapılarak su kuyusuna düştü ve hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir inşaatta çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Araklı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir inşaatta çalışan Ferhat Uzun (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan genç işçi, binanın temeli için açılan su kuyusuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uzun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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