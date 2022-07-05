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Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü

AA - 3. Sayfa
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Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü

Trabzon'da briket üretim tesisinde harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti.

Trabzon'da briket üretim tesisinde harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki briket üretim tesisinde çalışan İsmet Çabuk (59), dengesini kaybederek harç kazanına düştü.
Çabuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Derviş Altuntaş - 3. Sayfa

Yıldızlı Mahallesi Akçaabat Trabzon 3. Sayfa Haberler

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