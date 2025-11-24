Haberler

Trabzon'da dolmuşçuların sıra kavgasında kan aktı

Güncelleme:
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde minibüs durağında çıkan kavgada tabancayla vurulan dolmuş şoförü Levent Bayram, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde durakta çıkan kavgada tabancayla vurulan dolmuş şoförü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Akçaabat Minibüs Durağı'nda sıra belirlemek için çekilen kura esnasında tartışma çıktı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşen olayda Levent Bayram (41), tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.Ç. (57) ve oğlu H.Ç. (26) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
