Trabzon'da Dereye Uçan Araçta İki Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Dereye Uçan Araçta İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Araklı ilçesinde bir aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçması sonucu, araçta bulunan 65 yaşındaki Mustafa Güzeldal ve eşi Fikriye Güzeldal hayatını kaybetti. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Araklı Erenler Mahallesi'nden Araklı ilçe merkezine doğru seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç dereye uçtu. Kazanın ardından aracın sürücüsü yaralanırken, Mustafa Güzeldal (65) ve eşi Fikriye Güzeldal (65) hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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