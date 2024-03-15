Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi

Güncelleme:

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki bir evde çıkan yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Çambaşı mahallesinde Sinan Dinç isimli kişiye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin ikinci katında yer alan kuru mısır sapları ve otların olduğu bölümden çıktığı belirlenen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ve çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Evin alt kısmında bulunan ahırdaki hayvanlarda kurtarılırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Trabzon Çaykara Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İshak Gündoğan kimdir? CHP Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan Adayı İshak Gündoğan kaç yaşında, nereli? Balkan Aktaş kimdir? CHP Eskişehir İnönü Belediye Başkan Adayı Balkan Aktaş kaç yaşında, nereli? Yasin Palalı kimdir? Memleket Partisi Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Yasin Palalı kaç yaşında, nereli? Erdal Şanlı kimdir? CHP Eskişehir Han Belediye Başkan Adayı Erdal Şanlı kaç yaşında, nereli? Gökhan Köse kimdir? AK Parti Hatay- Defne Belediye Başkan adayı Gökhan Köse kaç yaşında, nereli? Ali Özkara kimdir? Memleket Partisi Konya Yunak Belediye Başkan Adayı Ali Özkara kaç yaşında, nereli? İbrahim Naci Yapar kimdir? AK Parti Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar kaç yaşında, nereli? İsa Akkaya kimdir? CHP Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı İsa Akkaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Koçer kimdir? Memleket Partisi Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Koçer kaç yaşında, nereli? Zehra Konakçı kimdir? CHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Zehra Konakçı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yalçın kimdir? AK Parti Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçın kaç yaşında, nereli? Seyit Ali Aslan kimdir? AK Parti Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan kaç yaşında, nereli? Hamdi Ak kimdir? Memleket Partisi Konya Meram Belediye Başkan Adayı Hamdi Ak kaç yaşında, nereli? Hakan Karabacak kimdir? CHP Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı Hakan Karabacak kaç yaşında, nereli? Ahmet Selman Yumuşak kimdir? AK Parti Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Selman Yumuşak kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title