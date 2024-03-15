Trabzon'da çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Çambaşı mahallesinde Sinan Dinç isimli kişiye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin ikinci katında yer alan kuru mısır sapları ve otların olduğu bölümden çıktığı belirlenen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ve çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Evin alt kısmında bulunan ahırdaki hayvanlarda kurtarılırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON