Trabzon'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada G.M tarafından F.İ bacağından yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı G.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yenicuma Mahallesi Boztepe Caddesi'nde gündüz tartışan G.M ile F.İ. (26), akşam tekrar karşılaştı.
Yeniden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.M, tabancayla ateş açtığı F.İ'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.İ. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı G.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hasan Taşcan - 3. Sayfa