Trabzon'da CHP Standına Bıçaklı Saldırı: Bir Yaralı

Trabzon'da CHP tarafından kurulan standa yapılan bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde "Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" sloganıyla düzenlenen imza kampanyası için stant kuruldu. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Kahramanmaraş Caddesi'nde kurulan standa kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. CHP Gençlik Kolları üyeleri ve şahıs arasında çıkan tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Kimliği belirlenemeyen şahıs cebinden çıkardığı bıçak ile F.A. (22) isimli kişiye bacağından yaraladı. Çıkan arbede vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, yaralanan F.A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Standa saldırılarak, F.A. isimli genci yaralayan şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı. - TRABZON