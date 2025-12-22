Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde ilçenin İskenderpaşa Mahallesi Limonlu Sokak'ta meydana geldi. İnşaatlarda çalışan ve kendi aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Ağrı nüfusuna kayıtlı çok sayıda kişi arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 8 kişi vücutlarının değişik yerlerinden yaralandı. Durumu ağır olan H.Ç. (18) ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise KTÜ Farabi Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kavgaya karışan çok sayıda kişinin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON