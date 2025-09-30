Haberler

Trabzon'da Balıkçılar Tarafından Bulunan Yabancı Menşeli Cisim Açıklandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde avlanan balıkçılar tarafından bulunan bir yabancı menşeli cisim, güvenlik birimlerine haber verilerek incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Trabzon Valiliği Çarşıbaşı ilçesinde balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı ile ilgili olarak "Yabancı menşeli cisim" açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada " Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir. İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur" denildi. - TRABZON

