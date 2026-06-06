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Denizde balık avına çıkan şahıs tekneden düşerek öldü

Denizde balık avına çıkan şahıs tekneden düşerek öldü
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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde balık avı için denize açılan Ali Şahin, tekneden düşerek hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde balık avına çıkan şahıs tekneden düşerek öldü.

Alınan bilgiye göre, kendi balıkçı teknesiyle balık avı için Yoroz Limanından denize açılan Ali Şahin'den (59) bir süre haber alınamadı. Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda Ali Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Kendisine ait kayığın boş halde sürüklenerek Akçakale açıklarına kadar gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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