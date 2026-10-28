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Trabzon'da 44 adreslik uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheliden 36'sı tutuklandı

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Trabzon merkez ve 7 ilçede 44 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Hakimlik 5 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirirken 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 36'sı tutuklandı.

5 aydır titizlikle yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, şafak vakti Trabzon merkez ve 7 ilçede 44 adrese eş zamanlı dev operasyon gerçekleştirildi. İHA ve Özel Harekat Timlerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan 45 şüphelinin ev ve iş yerlerinde adeta cephanelik ve uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan toplam 45 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadelerinin alınmasının ardından Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe yapılan sorgularının ardından 36 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 5 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine belirtilen süreler içerisinde imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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