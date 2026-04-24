Trabzon'da 27 yaşındaki gençten 12 gündür haber alınamıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde 27 yaşındaki gençten 12 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, bir gıda pazarlama şirketinde çalışan ve bekar olduğu öğrenilen Oral Şengün (27), 13 Nisan Pazartesi günü çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Gencin ailesinin güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı. Yetkililer, Oral Şengün'ü gören ya da yerini bilen vatandaşların en yakın emniyet birimine bilgi vermelerini isterken, ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, gencin kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gencin 13 Nisan günü öğleden sonra Araklı'da caddede yürüdüğü anlar kayda geçti. - TRABZON

