Trabzon'da 26 Kaçak Göçmen Yakalandı

Trabzon'da yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan, otobüs koltuklarının arkasındaki bölmeye saklanan 26 kaçak göçmen ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan 26 göçmen sınır dışı edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen organizatör gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Vakfıkebir ilçesinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yapılan çalışmada uygulama noktasında bir otobüs durduruldu. Durdurulan otobüste arama yapan polis ekipleri, otobüsün koltuklarının arkasında bulunan bölümden şüphelendi. Yapılan incelemede otobüsün koltuklarının arkasında bir bölme olduğunu tespit eden polis ekipleri gizli bölmede saklanan 26 yabancı uyruklu şahıs yakaladı. Yakalanan 26 yabancı kişi gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilirken, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Organizatör hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. - TRABZON