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Trabzon Çaykara'da araç 200 metrelik uçuruma yuvarlanınca 1 kişi öldü

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Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir aracın 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu kaza meydana geldi ve 1 kişi hayatını kaybetti. Uzungöl Mahallesi Alçakköprü Küme Evleri mevkii Köseli yol ayrımında saat 16.45 sıralarında yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir aracın 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.45 sıralarında Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi Alçakköprü Küme Evleri mevkii Köseli yol ayrımında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Kaplan (45) yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaplan kaza yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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