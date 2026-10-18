Trabzon Araklı'da Turup Mesire Alanı giriş kapısı kimliği belirsiz kişilerce yakıldı

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Trabzon'un Araklı ilçesindeki Turup Mesire Alanı'nın gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yeni yapılan giriş kapısı, kimyasal madde kullanılarak yakıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alsa da kapının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği, bölgede birçok aydınlatma lambasının kırıldığı ve misafir çardaklarının zarar gördüğü bildirildi.

Olay yeri incelemesi sürerken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı