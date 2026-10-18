Trabzon Araklı'da Turup Mesire Alanı giriş kapısı kimliği belirsiz kişilerce yakıldı

Trabzon Araklı'da Turup Mesire Alanı giriş kapısı kimliği belirsiz kişilerce yakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Araklı'daki Turup Mesire Alanı'nın yeni giriş kapısı gece kimliği belirsiz kişilerce kimyasal madde kullanılarak yakıldı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen kapı kullanılamaz hale geldi, çevredeki lambalar kırıldı ve çardaklar zarar gördü.
Trabzon'un Araklı ilçesindeki Turup Mesire Alanı'nın gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yeni yapılan giriş kapısı, kimyasal madde kullanılarak yakıldı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alsa da kapının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği, bölgede birçok aydınlatma lambasının kırıldığı ve misafir çardaklarının zarar gördüğü bildirildi.
Olay yeri incelemesi sürerken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı