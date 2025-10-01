Haberler

Trabzon Açıklarında Ukrayna'ya Ait İnsansız Deniz Aracı Bulundu

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından bulunan Ukrayna'ya ait insansız deniz aracı, imha edilmek üzere Sahil Güvenlik botuyla açığa götürüldü. Araç, incelemelerin ardından imha çalışmalarına başlanırken güvenlik önlemleri alındı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından önceki gece bulunan Ukrayna'ya ait insansız deniz aracı imha edilmek üzere Sahil Güvenlik'e ait botla açığa götürüldü.

Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından denizde önceki gece bulunan ve ardından Yoroz Limanı'na getirilerek incelemeye alınan cismin yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. İstanbul'dan gelen Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı (SAT) personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda bu sabahın ilk ışıkları ile insansız deniz aracını imha çalışmalarına başlandı. Çevrede güvenlik tedbiri alınırken, ekiplerin bölgeye sinyal kesici olarak bir jammer kullanırken, ardından vinç yardımı ile Yoroz Limanı'nda denize indirilen insansız deniz aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla çekilerek açığa götürüldü. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
