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Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak yamaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak yamaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya-Kastamonu kara yolu Beşçeşmeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir eden S.Ç. yönetimindeki 37 KH 374 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan N.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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