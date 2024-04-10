Tosya'da Otomobil Kazası Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan vatandaş, 1 ay süren yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Mart tarihinde Tosya- Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 ET 344 plakalı otomobil ile 37 ET 505 plakalı otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan A.B ve Engin Taşkın yaralandı. Kazada ağır yaralanan Engin Taşkın, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Taşkın, 1 aydır süren yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. - KASTAMONU