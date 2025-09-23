Tosya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.
Olay, Tosya ilçesine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Keçeli köyü Emir Hacı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.
İlk tespitlere göre, 10 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. - KASTAMONU