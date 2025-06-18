Tosya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Tosya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.U. yönetimindeki 37 KH 569 plakalı motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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