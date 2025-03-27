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Torino'da Turist Otobüsü Po Nehri'ne Düştü, Sürücü Hayatını Kaybetti

Torino'da Turist Otobüsü Po Nehri'ne Düştü, Sürücü Hayatını Kaybetti
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İtalya'nın Torino kentinde geri manevra yapan bir turist otobüsü Po Nehri'ne düştü. Sürücünün cansız bedenine ulaşıldı ve otobüs vinçle sudan çıkarıldı. Otobüste yolcu bulunmadığı kaydedildi.

İtalya'nın Torino kentinde geri manevra yapan turist otobüsünün Po Nehri'ne düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

İtalyan'ın kuzeybatısındaki Torino kentinde Vittorio Meydanı yakınlarında bir yolcu otobüsü geri manevra yaptığı sırada Po Nehri'ne düştü. Bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco) tarafından yapılan açıklamada, suda yürütülen çalışmalarda otobüs şoförünün cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Otobüsün ise vinç yardımıyla sudan çıkarıldığı aktarıldı.

Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi. - TORİNO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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