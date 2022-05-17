Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü - Haberler

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Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü, şans eseri kimse yaralanmadı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü, şans eseri kimse yaralanmadı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencilerin bulunduğu platform bir anda çöktü. Törene katılan öğrenciler ve aileleri büyük korku yaşadı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda platformun çökme anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erzurum, 3. Sayfa, Haberler

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