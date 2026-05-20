Haberler

İzmir'de altınları için komşusunu öldürüp yakan kadın tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre altınlarını almak için gezdirme bahanesiyle evden çıkardığı 73 yaşındaki komşusunu öldürüp cesedini yakan kadın tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kadın, iddiaya göre altınlarını almak için gezdirme bahanesiyle evden çıkardığı 73 yaşındaki komşusunu öldürüp yaktı. Olayla ilgili gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Olay Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak bulunan bir şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yanmış ceset ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yanan cesedin Buca ilçesinde yaşayan Emine Dönmez'e (73) ait olduğunu belirledi. Cesedin yanında bulunan Dilek D. isimli şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre başkalarına borcu olan Dilek D., altınları olduğunu bildiği annesinin eski komşusu Emine Dönmez'i hedef aldı. Şüpheli kadın, komşusunu gezdirme bahanesiyle otomobile bindirerek Buca ilçesinden Torbalı'ya götürdü. Dilek D.'nin burada yaşlı kadını altınları için öldürdüğü ve ardından cesedini kolonyayla yaktığı öne sürüldü.

Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifadede cinayeti reddettiği öğrenildi. Dilek D.'nin polise verdiği ifadede, annesinin eski komşusu olan Emine Dönmez ile bir süre otomobille gezdiklerini, yaşlı kadının araçta rahatsızlanarak öksürmeye başlaması üzerine yardımcı olmak için sırtına vurduğunu, bu sırada başını çarpan kadının yaşamını yitirdiğini ve sonrasında panikleyerek cesedi yaktığını ileri sürdüğü belirtildi. Çelişkili ifadeleri ve toplanan deliller üzerine adliyeye sevk edilen Dilek D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
'Sizinle dertleşmek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler

"Sizinle dertleşmek istiyorum" dedi, sözleri salonu ayağa kaldırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap

Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi

Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı

Maymunla öpüşmek başına iş açtı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Beklenen oldu!
46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti

46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı

Piyasaları sarsacak haber doğrulandı! Zamanlama dikkat çekici
Çin’de intihar krizi büyüyor! Genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı

Ülkede kabus büyüyor! Bir genç daha yaşamına böyle son verdi