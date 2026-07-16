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İzmir'de ormanlık alanda yangın, fabrikalar tahliye edildi

İzmir'de ormanlık alanda yangın, fabrikalar tahliye edildi
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İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü, organize sanayi sitesindeki iş yerleri tahliye edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, bölgedeki organize sanayi sitesinde bulunan iş yerleri tahliye edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan organize sanayi sitesindeki iş yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler; helikopter, uçak ve arazözlerle yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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