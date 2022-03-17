İstanbul'da bir kişi tramvayın önüne atlayarak intihar etmeye çalıştı
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Topkapı-Pazartekke durağı arasında bir kişi tramvayın altında atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olay sonrası yolcular yürüyerek yollarına devam ederken, itfaiye ekipleri ağır yaralı şahıs için kurtarma çalışması başlattı.
BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Topkapı Pazartekke durağı arasında bir kişi tramvayın altında atlayarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan şahsı tramvayın altından çıkarma çalışmaları sürerken, tramvay seferlerinin de Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
AĞIR YARALANDI
Yolcular tramvaydan inerek rayların üzerinde yürüdü. Seferler iki yönde de durdurulurken itfaiye ekiplerinin tramvayın altında kalan ağır yaralıyı kurtarma çalışmaları başladı.
METRO İSTANBUL KONU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'mızda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.