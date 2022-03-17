İstanbul'da bir kişi tramvayın önüne atlayarak intihar etmeye çalıştı - Haberler

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İstanbul'da bir kişi tramvayın önüne atlayarak intihar etmeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da bir kişi tramvayın önüne atlayarak intihar etmeye çalıştı

Topkapı-Pazartekke durağı arasında bir kişi tramvayın altında atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olay sonrası yolcular yürüyerek yollarına devam ederken, itfaiye ekipleri ağır yaralı şahıs için kurtarma çalışması başlattı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Topkapı Pazartekke durağı arasında bir kişi tramvayın altında atlayarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan şahsı tramvayın altından çıkarma çalışmaları sürerken, tramvay seferlerinin de Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

AĞIR YARALANDI

Yolcular tramvaydan inerek rayların üzerinde yürüdü. Seferler iki yönde de durdurulurken itfaiye ekiplerinin tramvayın altında kalan ağır yaralıyı kurtarma çalışmaları başladı.

Topkapı Pazartekke durağı arasında bir kişi tramvayın altında atlayarak intihar girişiminde bulundu.

METRO İSTANBUL KONU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'mızda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bağcılar, Kabataş, Topkapı, İntihar, 3. Sayfa, Haberler

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