Haberler

Topkapı'da tramvay raydan çıktı, yolcular tahliye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, Fatih ile Sultangazi arasında sefer yapan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, Topkapı istasyonunda raydan çıktı.

İstanbul'da, Fatih ile Sultangazi arasında sefer yapan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, Topkapı istasyonunda raydan çıktı.

Fatih Topkapı ile Sultangazi Mescidi Selam arasında sefer yapan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, Topkapı istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Arıza sonrası yolcular tahliye edilirken, seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
Sacha Boey'dan sürpriz transfer hazırlığı

Sacha Boey'un yeni takımını duyanlar şaşkın
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu! Karar verildi

14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu! Karar verildi
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
title