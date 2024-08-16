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Tonlarca kayısı odunu yangında kül oldu

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Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan yangında 5 ton kayısı odunu yanarak küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Tonlarca kayısı odunu yangında kül oldu

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan yangında 5 ton kayısı odunu yanarak küle döndü.

Olay, gece saatlerinde Darende ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölge sakinlerinden Ö.D.ye ait yığın halinde bulunan odunların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede odun yığınını sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlarında ekiplere destek verdiği yangın yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, 5 ton kayısı odunu yanarak küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme 3-sayfa Darende Malatya Tarım 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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