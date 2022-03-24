Tonlarca ağırlıktaki karın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haberler

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Tonlarca ağırlıktaki karın altında kalmaktan son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bitlis'te sokakta yürüyen bir vatandaş, önünden geçtiği iş yerlerinin çatısından düşen tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasıyla anbean yansıdı.

Mart ayı neredeyse bitiyor ama birçok ilimizde kar daha yerden kalkmadı. Kış şartlarıyla mücadele eden Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde çatılarda biriken karlar nedeniyle tehlikeli bir hadise yaşandı.

FACİADAN KIL PAYI KURTULDU

Bir iş yerinden çıkan vatandaş, sokakta yürürken çatıdan düşen karları son anda fark edince olası bir faciadan kurtuldu. Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, olay sonrası iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için saatler süren çalışma gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - 3. Sayfa

Bitlis, 3. Sayfa, Haberler

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