Tomruk yüklü tır devrildi, çevre yolu ulaşıma kapandı

Tokat'ta etkili olan kar yağışı kazaya neden oldu. Çevre yolunda devrilen tomruk yüklü tır, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat şehir merkezinde bulunan çevre yolunda yaşandı. M.S. idaresindeki dorsesi tomruk yüklü Man marka 37 LK 153 plakalı çekici, Sivas yol ayrımında yağan karın etkisiyle kayarak devrildi. Çekici bir evin duvarını yıkarak meyve bahçesine girerken, devrilen dorse ise yolda kaldı. Dorsede bulunan tomruklar yola dağıldı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada yol ulaşıma kapandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT