Traktör ile tarım aleti arasında sıkışan şahıs öldü

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde traktörüne tarım aleti takmaya çalıştığı sırada sıkışan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Akdere Mahallesi'nde Seyit A.; iddiaya göre traktörüne tarım aleti takmaya çalıştığı sırada traktör ile tarım aleti arasında sıkıştı. Durumu fark eden Seyit A.'nın yakınları yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Seyit A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken jandarma ekipleri ise çevrede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı