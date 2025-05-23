Tokyo'da Haneda Havalimanı Yakınında Yangın Paniği

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı yakınındaki bir fabrikada çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle en az 20 uçuşta gecikme yaşandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı yakınında yangın paniği yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Ota semtindeki bir endüstriyel atık işleme fabrikası, yerel saat ile 17.00 sıralarında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 80'i aşkın itfaiye aracı ile 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Alevler yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan kimse olmazken, olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Tokyo Havalimanı Ofisi'nden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Haneda Havalimanı'nın C pistine uygulanan kısıtlamalar sonucunda en az 20 uçuşta gecikme yaşandığı kaydedildi. Yangının nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO