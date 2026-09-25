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TOKİ arsasını sahte tapuyla gösterip 17 kişiyi dolandıran 8 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara merkezli 5 ilde operasyonda, TOKİ'ye ait arsayı kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi göstererek 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira haksız menfaat temin ettiği tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ankara merkezli 5 ilde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait arsayı kurdukları kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi göstererek 17 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli G.K.'nin kurucusu olduğu SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi aracılığıyla gerçekte TOKİ mülkiyetinde bulunan ve kooperatife ait olmayan arsayı kooperatife aitmiş gibi gösterdiği, sahte tapu kayıtlarını müştekilere göndererek güven sağladığı ve bu yöntemle 17 müştekiden yaklaşık 90 milyon TL haksız menfaat temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında 25.09.2026 tarihinde Ankara merkezli 5 ilde toplam 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon sonucunda B.Ç., G.Ö., A.K., G.K., N.S., R.S., H.Z. ve M.K. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari şüpheli İ.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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