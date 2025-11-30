Tokat'ta Zincirleme Trafik Kazasında 9 Kişi Yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Musapınarı köyü mevkiinde 2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1'i çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle yolun ilgili bölümünde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT