Haberler

Tokat'ta Zincirleme Trafik Kazasında 9 Kişi Yaralandı

Tokat'ta Zincirleme Trafik Kazasında 9 Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde 2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Musapınarı köyü mevkiinde 2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1'i çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle yolun ilgili bölümünde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.