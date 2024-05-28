Tokat'ta yıldırım isabet eden bir kişi hayatını kaybetti
Tokat'ın Üzümören beldesinde yaşanan olayda, Mustafa Derin isimli bir kişi yaylada yıldırım isabeti sonucu hayatını kaybetti.
Tokat'ta yıldırım isabet eden bir kişi hayatını kaybetti.
Olay öğle saatlerinde Üzümören beldesi yaylasında meydana geldi. İddiaya göre beldede yaşayan Mustafa Derin, koyunlarını yayan çocuklarının yanına gitmek için yaylaya çıktı. Yaylada gezen Derin'e yıldırım isabet etti. Derin olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT