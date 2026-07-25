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Tokat’ta yanan ev kullanılmaz hale geldi

Tokat’ta yanan ev kullanılmaz hale geldi
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Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Yağmur köyünde Elvan Hasgül'e ait ev, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiyeleri sevk edildi. Yangın sırasında evin içinde bulunan Duran Hasgül kendi imkanıyla evden çıktı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev ise yangında tamamen hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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