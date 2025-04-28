Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 20 Şüpheli Yakalandı

Tokat'ta jandarma ekiplerince son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalar kapsamında son bir ay içerisinde önemli başarılara imza attı. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 2 bin 299 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 7 gram kokain ve 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen bu operasyonlar sonucunda 20 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya ve şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeye davet etti. - TOKAT