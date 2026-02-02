Haberler

Tokat'ta uygulama noktasında bir araçta kaçak göçmen yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki Aladun uygulama noktasında polis ekipleri tarafından Erzurum'dan İstanbul'a gitmekte olan, Erzurum nüfusuna kayıtlı B.A. idaresindeki 34 PR 3871 plakalı otomobil durduruldu. Araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu bir kaçak göçmenin arka koltuğa yatarak gizlendiği tespit edildi. Polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu araçtan çıkarılan göçmen, ekip aracına alındı. Araç sürücüsü B.A. gözaltına alınırken, yakalanan kaçak göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
