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Tokat'ta Traktör Kazası: 63 Yaşındaki Erdoğan Çifci Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Traktör Kazası: 63 Yaşındaki Erdoğan Çifci Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 63 yaşındaki Erdoğan Çifci, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrilen traktörde ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 63 yaşındaki Erdoğan Çifci, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ziyagökalp Mahallesi yürüyüş yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. Erdoğan Çiftci idaresinde 24 DH 668 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan Çifci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çifci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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