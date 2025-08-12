Tokat'ta Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ta Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza, virajda römorkun yerinden çıkması sonucu gerçekleşti.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Sökücek köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.D. yönetimindeki 66 HD 306 plakalı saman balyası yüklü traktör, virajı döndüğü sırada römorkunun yerinden çıkmasıyla, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada traktörde yolcu olarak bulunan Selami Südüpak, panikleyerek atladı. Traktör ise yol kenarındaki toprak yığınına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Selami Südüpak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü M.D., ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif

Yıldız futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldı! İşte yapılan teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.