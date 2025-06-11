Tokat'ta Trafikte Tartışma Kavga ve Darp Olayına Dönüştü

Tokat'ta Trafikte Tartışma Kavga ve Darp Olayına Dönüştü
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Tokat'ın Zile ilçesinde trafikte yaşanan bir tartışma, Gazi Mustafa Bayram'ın darp edilmesiyle sonuçlandı. Olayın ayrıntıları, taraflar arasında gelişen sözlü tartışma ve fiziksel müdahale ile birlikte aktarıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde trafikte başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Gazi Mustafa Bayram darp edildi.

İlçe merkezi Adnan Menderes Caddesi'nde trafikte yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, 60 ADF 409 plakalı aracıyla caddede ilerleyen Gazi Mustafa Bayram, 34 RY 7794 plakalı otomobilden aniden inen M.Ç.'ye çarpmaktan son anda kurtuldu. Bu durum üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Aracıyla yoluna devam eden Bayram, M.Ç.'nin hakaret ettiğini öne sürerek olay yerine geri döndü. Tartışmanın yeniden alevlenmesiyle kavga çıktı. M.Ç.'nin, Bayram'a fiziki müdahalede bulunarak yere düşürdüğü iddia edildi. Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde Bayram'ın "Silahımı verin" diye bağırdığı da duyuldu. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Kavga sırasında yere düşen gazi ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

"Hakaret ederek bana saldırdı"

Olayla ilgili konuşan Gazi Mustafa Bayram, "Eşimle çocuğumu hastaneye götürüyordum. Araçtan inen bir sürücü kapıyı aniden açtı, çarpıyordum. Uyardım, dikiz aynasını kontrol etmesi gerektiğini söyledim. Sert karşılık verdi. Ben yoluma devam ettim ama bana ve eşime küfrettiği için geri döndüm. Yine hakaret etti, sonra da saldırdı" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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