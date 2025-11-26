Tokat'ta Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesi Çamlıca köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.D. (58) idaresindeki 46 AAR 373 plakalı Fiat marka panelvan otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT